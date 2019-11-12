Надаль объяснил поражение от Зверева на Итоговом чемпионате ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от поражения в матче с немцем Александром Зверевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 2:6, 4:6.
«Никаких жалоб на физическое состояние. В мышцах живота боли не было. Это единственный позитивный момент, если честно. Вот и всё. Я доволен ощущениями в мышцах живота. Надеюсь, так будет и дальше, потому что я не мог много тренироваться и нагружать эту часть организма. Однако физическое состояние не является оправданием. Единственное оправдание в том, что я был недостаточно хорош сегодня.
Я сохраняю позитивный настрой. Я готов бороться, чего в этом матче не было. Этим я расстроен больше всего. Я знал, что не буду готов на 100% в плане ощущений, движения, уверенности в себе и ударов по мячу, поэтому мне был необходим бойцовский дух. Однако его не было", — цитирует Надаля официальный сайт тура.
Завтра, 13 ноября, Рафаэль сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
- 12 ноября 2019
-
08:44
-
08:22
-
08:12
-
07:59
-
00:37
-
00:06
- 11 ноября 2019
-
23:32
-
23:10
-
21:27
-
20:39
-
20:21
-
19:51
-
19:02
-
17:26
-
16:40
-
15:28
-
14:54
-
14:32
-
13:50
-
13:12
-
13:04
-
12:16
-
12:03
-
12:01
-
11:27
-
11:01
-
10:44
-
10:20
-
10:09
-
10:06
-
09:20
-
08:37
-
08:19
-
08:06
-
08:00