Надаль объяснил поражение от Зверева на Итоговом чемпионате ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от поражения в матче с немцем Александром Зверевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 2:6, 4:6.

«Никаких жалоб на физическое состояние. В мышцах живота боли не было. Это единственный позитивный момент, если честно. Вот и всё. Я доволен ощущениями в мышцах живота. Надеюсь, так будет и дальше, потому что я не мог много тренироваться и нагружать эту часть организма. Однако физическое состояние не является оправданием. Единственное оправдание в том, что я был недостаточно хорош сегодня.

Я сохраняю позитивный настрой. Я готов бороться, чего в этом матче не было. Этим я расстроен больше всего. Я знал, что не буду готов на 100% в плане ощущений, движения, уверенности в себе и ударов по мячу, поэтому мне был необходим бойцовский дух. Однако его не было", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Завтра, 13 ноября, Рафаэль сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.