Зверев прокомментировал победу над Надалем на старте Итогового чемпионата ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы над испанцем Рафаэлем Надалем на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 6:2, 6:4. 22-летний уроженец Гамбурга является действующим чемпионом ATP Finals.

«Для меня так много значит возможность вновь сыграть здесь, где я завоевал пока главный титул в карьере. Это невероятно важно для меня. Я с нетерпением ждал этой игры. Спасибо за поддержку всем, кто пришёл на арену. Атмосфера — это та причина, по которой все с начала года стремятся попасть в Лондон. Играть здесь перед вами, выступать на арене O2 — это то, чего в ходе сезона мы обычно сделать не можем. Поэтому этот турнир особенный.

Ключевым моментом в матче стала подача. Когда я играю в агрессивный теннис, играю вот так, то на этом корте побеждаю «Большую тройку». Я вновь доказал, что могу играть очень хорошо и способен побеждать теннисистов топ-уровня", — цитирует Зверева официальный сайт тура.



Следующим соперником Александра будет грек Стефанос Циципас.