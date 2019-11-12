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Циципас назвал победу над Медведевым одной из самых важных в карьере

Циципас назвал победу над Медведевым одной из самых важных в карьере
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«Я смотрел этот турнир по телевизору, когда он впервые прошёл в Лондоне. Смотрел и мечтал когда-нибудь сыграть здесь. Это настолько важное событие и играть здесь — это чистое наслаждение. Я прошёл большой путь, чтобы попасть сюда, и благодарен всем, кто в меня верил. Это много значит для меня.

Это одна из самых важных побед в моей карьере. Я получил заряд уверенности, я верил в себя и продолжал бороться. Победа принесла огромное облегчение. Нелегко выходить на матч, зная, что ты пять раз подряд проиграл этому сопернику, но я договорился с собой, что буду стараться, пока не добьюсь своей цели. И неважно, нужно ли 10 или 20 попыток. Эта победа и эти зрители очень много значат для меня. Я ощутил так много любви и поддержки, флаги Греции были повсюду. Такое ощущение, будто играю в Афинах", — цитирует Циципаса официальный сайт тура.

Следующим соперником Стефаноса будет немец Александр Зверев.

Медведев впервые уступил своему главному недругу. Но это ещё не конец
Во встрече дебютантов Итогового чемпионата ATP Даниил Медведев проиграл первый матч группового этапа Стефаносу Циципасу.
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