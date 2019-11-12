Циципас назвал победу над Медведевым одной из самых важных в карьере

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«Я смотрел этот турнир по телевизору, когда он впервые прошёл в Лондоне. Смотрел и мечтал когда-нибудь сыграть здесь. Это настолько важное событие и играть здесь — это чистое наслаждение. Я прошёл большой путь, чтобы попасть сюда, и благодарен всем, кто в меня верил. Это много значит для меня.



Это одна из самых важных побед в моей карьере. Я получил заряд уверенности, я верил в себя и продолжал бороться. Победа принесла огромное облегчение. Нелегко выходить на матч, зная, что ты пять раз подряд проиграл этому сопернику, но я договорился с собой, что буду стараться, пока не добьюсь своей цели. И неважно, нужно ли 10 или 20 попыток. Эта победа и эти зрители очень много значат для меня. Я ощутил так много любви и поддержки, флаги Греции были повсюду. Такое ощущение, будто играю в Афинах", — цитирует Циципаса официальный сайт тура.

Следующим соперником Стефаноса будет немец Александр Зверев.