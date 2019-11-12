Джокович: я невероятно сильно уважаю Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. На старте турнира уроженец Белграда разгромил итальянца Маттео Берреттини, а Роджер уступил австрийцу Доминику Тиму. В финале Уимблдона-2019 Федерер проиграл Джоковичу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7).
«Опыт Роджера и его психологическая устойчивость на беспрецедентном уровне. Он один из величайших игроков, когда-либо державших в руках ракетку. Его способность восстанавливаться после больших поражений и справляться с давлением в сложные моменты просто феноменальна. Я невероятно сильно уважаю Роджера. Я понимаю, что вне зависимости от его возраста или покрытия, на котором проходит турнир, он в любом случае покажет свой лучший теннис.
Крайне редко в наших матчах он не показывал своей лучшей игры, а встречались мы много раз. Не думаю, что поражение на Уимблдоне станет какой-то психологической преградой для него", — цитирует Джоковича ASAP Sports.
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