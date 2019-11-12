Федерер: соперникам нравится играть со мной

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как реагирует на то, что зрители часто больше поддерживают его, чем соперника. На старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне уроженец Базеля проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 5:7.
«Не думаю, что это невероятно сложно для моих соперников. Я не считаю, что болельщики несправедливы. Думаю, соперникам нравится играть со мной, потому что обычно матчи ставят на большие арены, и атмосфера получается отличной. Ради этого мы и играем», — цитирует Федерера ASAP Sports.
Следующим соперником Роджера будет итальянец Маттео Берреттини.
«Конечно, в матче с Новаком он не показал своей лучшей игры. Пожалуй, встреча с Новаком на старте Итогового чемпионата в зале — это худшее начало турнира. У Джоковича редко возникают трудности на ранних стадиях. Мне же нужно будет сыграть лучше, чем с Тимом», — сказал Федерер.
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