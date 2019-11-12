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Тим назвал брутальным формат Итогового чемпионата ATP

Тим назвал брутальным формат Итогового чемпионата ATP
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим оценил свои шансы на победу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В стартовом туре он обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:5. Сегодня, 12 ноября, Доминик сразится с сербом Новаком Джоковичем.

«До победы в турнире мне ещё далеко. Впереди у меня игра с Новаком. Формат этого турнира брутален. В первом туре я одержал потрясающую победу, ощущения прекрасные. Вроде бы теперь у меня есть хорошие шансы на выход в полуфинал. Но если я проиграю Джоковичу, то вопрос о выходе вновь станет открытым. В предстоящем матче мне нужно беспокоиться обо всём», — приводит слова Тима ASAP Sports.

Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является представитель Германии Александр Зверев. В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

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