«Полная чушь». Надаль вышел из себя после вопроса о жене

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на пресс-конференции после поражения в матче с немцем Александром Зверевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне вступил в перепалку с итальянским журналистом Убальдо Сканагаттой, сообщает Sporting News.

Репортёр спросил Надаля, связана ли его плохая форма с недавней женитьбой: «Сегодня вы много раз играли коротко. Не знаю почему, обычно вы так не действуете. Для многих людей женитьба — это очень важное событие. Они отвлекаются перед свадьбой, во время свадьбы и не могут сконцентрироваться, находясь в браке. Я хотел бы узнать, изменилась ли ваша концентрация на теннисе, несмотря на то, что вы с этой девушкой встречались много лет?»



Надаль: «Серьёзно? Вы меня об этом спрашиваете? Это серьёзный вопрос или шутка? Серьёзный? Хорошо, я удивлён. Большой сюрприз, что вы спрашиваете после того, как я 15 лет встречался с девушкой и у нас сложилась стабильная, нормальная жизнь. Не так важно, надел ли ты кольцо на палец или нет. Я нормальный парень. Может, для вас… Не знаю, как много лет вы женаты…

Журналист: «В этом году будет 30 лет».

Надаль: «А раньше? О, может, раньше вы не были так уверены. Вот в чём в дело. Хорошо. Переходим к вопросам испанских журналистов, потому что это полная чушь. Спасибо».

Надаль объяснил поражение вматче со Зверевым на Итоговом чемпионате ATP