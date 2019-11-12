Надаль рассказал, почему спорил с судьёй в матче со Зверевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения в матче с немцем Александром Зверевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 2:6, 4:6 рассказал, почему во время игры спорил с судьёй.

«Это нормально. Никаких проблем нет. В ходе матча случаются подобные беседы, когда я думаю, что судья что-то сделал неправильно. У меня нет всей правды, это просто моё личное мнение. И по моему мнению, во втором сете он работал гораздо лучше. Вот и всё», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Во втором туре Рафаэль сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, а Александр — с греком Стефаносом Циципасом. Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата ATP. В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

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