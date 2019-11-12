Медведев: мы с Циципасом — враги. Я буду обижать его сильнее

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношении к греку Стефаносу Циципасу, которому он проиграл на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В октябре Циципас назвал игру четвёртой ракетки мира скучной, а в 2018 году у них случился конфликт на турнире в Майами.

«Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему всё, что вижу, что мне в нём… Всё, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет трешток, то это будет трешток.



Имею в виду его слова, что мой теннис – скучный. Я считаю, что такое мнение имеет право быть. Я, наверное, послушал бы его от любого другого человека, но, думаю, другой такого не скажет. Возьмём того же Сашу Зверева: может быть, он в глубине души тоже считает мой теннис скучным. Но он вышел к репортёрам и сказал: «Я так не считаю, Даниил – крутой игрок, добился крутых результатов». А Стефанос – видимо, я его чем-то сильно обидел: не понимаю чем. Но, значит, я буду обижать его сильнее.

Я всегда говорил: мы с Циципасом не враги, далеко не друзья, мы партнёры по работе. Но теперь я скажу, что мы, наверное, враги», — цитирует Медведева Eurosport.

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