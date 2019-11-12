Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев: мне комфортнее жить за рубежом

Медведев: мне комфортнее жить за рубежом
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему живёт и тренируется не в Москве, а в Монте-Карло, а также рассказал о своём тренере Жиле Сервара.

«Я очень люблю Москву, хорошо её знаю и скучаю. Но жить и тренироваться мне комфортнее за рубежом. Я знаю три языка, и один из них французский – свободно говорю на нём. Всё благодаря моему тренеру Жилю.

Я очень благодарен тренеру. Иногда мне кажется, что он знает меня больше, чем я. Постоянно подкалывает за то, что я часто настолько погружён в свои мысли и могу ничего не замечать вокруг. Например, договариваемся встретиться в кафе. Сижу такой, листаю телефон, и тут Жиль присылает мне моё фото – оказывается, я даже не заметил, как он пришёл», – цитирует Медведева Eurosport.

Завтра, 13 ноября, Даниил на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Медведев: мы с Циципасом — враги. Я буду обижать его сильнее
Циципас: Медведев сумел залезть мне в голову
Медведев впервые уступил своему главному недругу. Но это ещё не конец
Во встрече дебютантов Итогового чемпионата ATP Даниил Медведев проиграл первый матч группового этапа Стефаносу Циципасу.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019