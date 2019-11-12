Медведев: мне комфортнее жить за рубежом

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему живёт и тренируется не в Москве, а в Монте-Карло, а также рассказал о своём тренере Жиле Сервара.
«Я очень люблю Москву, хорошо её знаю и скучаю. Но жить и тренироваться мне комфортнее за рубежом. Я знаю три языка, и один из них французский – свободно говорю на нём. Всё благодаря моему тренеру Жилю.
Я очень благодарен тренеру. Иногда мне кажется, что он знает меня больше, чем я. Постоянно подкалывает за то, что я часто настолько погружён в свои мысли и могу ничего не замечать вокруг. Например, договариваемся встретиться в кафе. Сижу такой, листаю телефон, и тут Жиль присылает мне моё фото – оказывается, я даже не заметил, как он пришёл», – цитирует Медведева Eurosport.
Завтра, 13 ноября, Даниил на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
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