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Лучший тренер 2018 года оценил шансы Клейстерс выиграть ТБШ

Лучший тренер 2018 года оценил шансы Клейстерс выиграть ТБШ
Теннис / WTA 0

Лучший тренер 2018 года по версии WTA Саша Бажин, работавший с японкой Наоми Осакой и француженкой Кристиной Младенович, поделился ожиданиями от возвращения в тур 36-летней бельгийки Ким Клейстерс. Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в сентябре заявила, что вернётся в теннис в начале 2020 года, но в ноябре стало известно, что её возвращение откладывается из-за травмы колена.

«Сложно сказать, чего я ожидаю от Ким, так как я не знаю, каково её физическое состояние. В последние годы в WTA-туре теннис требует больших физических усилий. Конечно, она всё ещё может переворачивать матчи благодаря своему чемпионскому характеру и верным решениям в решающие моменты. Но я не знаю, достаточно ли этого в нынешней эре.

Я хотел бы сказать, что она выиграет ещё один турнир «Большого шлема», но в то же время я в этом не уверен. Нужно две недели выступать на высочайшем уровне. Это будет нелегко, но я верю, что она может добиться большого успеха", — цитирует Бажина официальный сайт тура.

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Ким сумела трижды победить на мэйджорах после рождения дочки. Спустя семь лет она снова выйдет на корт, родив уже трёх детей.
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