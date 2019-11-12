Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Тим на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 12 ноября, пройдёт матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Начало поединка запланировано на 23:00 мск.



По личным встречам впереди уроженец Белграда — 6-3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP Джокович — Тим в Лондоне.



В группе Бьорна Борга также выступают швейцарец Роджер Федерер и представитель Италии Маттео Берреттини. Ранее 38-летний спортсмен обыграл итальянца со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он взял верх над Джоковичем со счётом 6:4, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP завершится 17 ноября.