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Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Тим на Итоговом чемпионате ATP

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Тим на Итоговом чемпионате ATP
Теннис / ATP 0

Сегодня, 12 ноября, пройдёт матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Начало поединка запланировано на 23:00 мск.

По личным встречам впереди уроженец Белграда — 6-3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP Джокович — Тим в Лондоне.

В группе Бьорна Борга также выступают швейцарец Роджер Федерер и представитель Италии Маттео Берреттини. Ранее 38-летний спортсмен обыграл итальянца со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он взял верх над Джоковичем со счётом 6:4, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP завершится 17 ноября.

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