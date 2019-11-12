Бывшая четвёртая ракетка мира Цибулкова объявила о завершении карьеры

Экс-четвёртая ракетка мира словачка Доминика Цибулкова решила закончить карьеру.

В активе 30-летней спортсменки восемь титулов WTA в одиночном разряде. Она не выступала с «Ролан Гаррос». В последнем матче Цибулкова проиграла 21-летней Арине Соболенко из Беларуси.

«Сегодня у меня для вас особенные новости. После травмы ахилла мне предстояло решить, что делать с теннисной карьерой. После долгих раздумий, разговоров с семьёй, друзьями и командой я наконец-то решила, что больше не вернусь на корт в качестве профессионального игрока. Это волнующий момент, ведь я не знаю, что ждёт меня в будущем. С нетерпением жду нового этапа в жизни. Готова принять новые вызовы. Буду скучать по поддержке своих болельщиков, однако никогда не забуду теннис, потому что эта игра всегда будет частью меня», — написала Цибулкова в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Цибулковой в «Инстаграме».