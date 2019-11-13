Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Надаль на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 13 ноября, состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль. Начало поединка запланировано на 17:00 мск.

По личным встречам впереди Надаль — 2-0. Первая ракетка мира в этом году победил Даниила в финалах «Мастерса» в Монреале и US Open.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Надаль в Лондоне.



В первом туре Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6, а Надаль проиграл действующему чемпиону немцу Александру Звереву — 2:6, 4:6.

В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.