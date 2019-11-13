Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Надаль на Итоговом чемпионате ATP
Сегодня, 13 ноября, состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль. Начало поединка запланировано на 17:00 мск.
По личным встречам впереди Надаль — 2-0. Первая ракетка мира в этом году победил Даниила в финалах «Мастерса» в Монреале и US Open.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Надаль в Лондоне.
В первом туре Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6, а Надаль проиграл действующему чемпиону немцу Александру Звереву — 2:6, 4:6.
В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
«Наверное, теперь мы с Циципасом враги». Почему Медведев поменял мнение
Даниил высказал всё, что думает о Стефаносе. И дело совсем не в поражении в Лондоне.
- 13 ноября 2019
-
12:03
-
11:57
-
11:50
-
11:34
-
11:15
-
10:49
-
10:25
-
09:27
-
09:11
-
09:08
-
08:54
-
08:32
-
08:17
-
08:05
-
03:54
-
02:29
-
02:07
-
00:55
-
00:21
- 12 ноября 2019
-
23:20
-
23:11
-
22:49
-
20:45
-
20:31
-
19:52
-
19:50
-
19:16
-
18:45
-
18:30
-
17:48
-
16:27
-
15:56
-
14:34
-
14:11
-
13:38
Партнерский контент