Раонич не поможет сборной Канады на Кубке Дэвиса

Канадский теннисист Милош Раонич не выступит на Кубке Дэвиса. У 28-летнего спортсмена снова возникли проблемы со здоровьем.

Раонич пропустит соревнования из-за травмы спины. Его место в заявке занял Брэйден Шнур.

«Я верю в свою команду и знаю, что они приложат все усилия для победы. Буду внимательно следить за матчами», — цитирует Раонича Tennis World USA.

Ранее стало известно, что с Кубка Дэвиса снялись хорват Марин Чилич и японец Кей Нисикори. Обновлённый турнир пройдёт в Мадриде с 18 по 24 ноября.

В нынешнем сезоне Раонич провел 36 матчей, одержав 22 победы. На текущий момент он занимает 31-е место в рейтинге ATP.

Соперниками сборной Канады на групповом этапе Кубка Дэвиса станут команды США и Италии.