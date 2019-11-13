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Федерер: обязательно посмотрю матч Джоковича с Тимом

Федерер: обязательно посмотрю матч Джоковича с Тимом
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что перед матчем с Новаком Джоковичем на Итоговом турнире ATP обязательно посмотрит игру серба с австрийцем Домиником Тимом. По словам третьей ракетки мира, он хочет получить больше информации о сопернике.

«Мы сыграли уже столько матчей, что оба вправе рассчитывать на отличный поединок и успех в нём. Новак чуть больше, я чуть меньше. С нетерпением буду ждать нашего матча. И обязательно посмотрю его игру с Тимом. Это определенно даст мне больше информации о том, чего ожидать в четверг. Впрочем, мне нужно сосредоточиться на своей игре, на том, что я делаю лучше всего», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Итогового чемпионата ATP Джокович — Тим в Лондоне.

Федерер: у меня нет причин сильно беспокоиться
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