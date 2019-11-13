Собкин: не исключаю, что Надаль снимется и не сыграет с Медведевым

Борис Собкин, тренер бывшей восьмой ракетки мира Михаила Южного, выразил мнение, что во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев может сыграть с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, а не с Рафаэлем Надалем.

Напомним, Надаль выступает в Лондоне с незалеченной травмой.

«Не исключаю, что этого матча вообще не будет. Надаль снимется по состоянию здоровья и его заменит кто-то из запасных. Испанец не так давно испытывал проблемы с мышцами живота, он находится в довольно посредственной форме, впрочем, как и Даниил. Вообще, на мой взгляд, матчи в конце сезона — это то же самое, что игры на старте. Если оба спортсмена всё-таки выйдут на корт, то предсказать победителя практически невозможно.

После долгого подъёма у Даниила наступил естественный спад. При этом он держит определённый уровень, но уже нет того внимания и той внутренней энергии, которая позволяла ему быть лидером мирового тенниса на протяжении нескольких месяцев. Подчеркну, в этом нет ничего экстраординарного — все специалисты прогнозировали такую ситуацию. Плюс на него давит то, что он стал топ-игроком. Раньше он сам себя таким не считал, а сейчас все говорят о его уникальности. У него другие задачи, к нему другое отношение. К этому тоже надо привыкнуть", — цитируют Собкина «Известия».