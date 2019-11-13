Обновлённые расклады в борьбе за 1-ю строчку после поражений Надаля и Джоковича

Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович продолжают борьбу за первую строчку рейтинга ATP по итогам года. Оба теннисиста уже потерпели по одному поражению на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне: Надаль проиграл немцу Александру Звереву в первом туре, а Джокович уступил австрийцу Доминику Тиму во втором.
Пресс-служба ATP опубликовала варианты, которые устроят каждого из двух претендентов в борьбе за первую строчку.
Надаль останется на вершине, если:
— завоюет титул в Лондоне;
— дойдёт до финала, выиграв два матча на групповом этапе;
— дойдёт до финала, имея одну победу, а Джокович при этом не выиграет титул;
— выиграет хотя бы один матч группового этапа, а Джокович при этом не завоюет титул;
— проиграет все три матча, а Джокович при этом не дойдёт до финала.
Джокович станет первым, если:
— выиграет турнир, а Надаль при этом не дойдёт до финала;
— дойдёт до финала, а Надаль при этом проиграет все три матча группового этапа.
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