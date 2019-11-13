Тим отреагировал на первый в карьере выход в полуфинал Итогового чемпионата

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями от первого в карьере выхода в полуфинал Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В стартовом туре он обыграл швейцарца Роджера Федерера, а во втором — серба Новака Джоковича.

«Конечно, я очень уверен в себе сейчас. Кажется, я впервые победил двух игроков из „Большой тройки“ подряд. Это придаёт уверенности. Я невероятно рад и горд тем, что впервые вышел в полуфинал здесь. Это было моей большой целью, но, конечно, этого теперь недостаточно. Я постараюсь провести хороший матч с Маттео Берреттини в четверг.

Теперь я буду себя чувствовать комфортнее, так как большого давления уже будет, но я хотел бы сохранить эту прекрасную форму. Затем смогу сконцентрироваться на полуфинале.

Титул в Лондоне стал бы главным в моей карьере. Думаю, этот турнир на одном уровне с соревнованиями «Большого шлема», потому что выиграть его так же нелегко. Тебе нужно побеждать только игроков из топ-10, лучших теннисистов сезона. Может, это самый сложный турнир года", — цитирует Тима официальный сайт тура.

Турнир завершится 17 ноября.

Тим рассказал, за счёт чего ему удалось одолеть Джоковича на Итоговом чемпионате