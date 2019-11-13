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Джокович поделился ожиданиями от матча с Федерером на Итоговом чемпионате ATP

Джокович поделился ожиданиями от матча с Федерером на Итоговом чемпионате ATP
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об ожиданиях от встречи с представителем Швейцарии Роджером Федерером в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Встреча состоится завтра, 14 ноября. Победитель этого матча выйдет в полуфинал.

Во втором туре Федерер победил итальянца Маттео Берреттини, а Джокович уступил австрийцу Доминику Тиму.

«Я всё ещё в турнире. Теперь впереди встреча с Роджером. Победитель отправится в полуфинал, проигравший не выйдет из группы. Всё просто», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

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