Федерер — о Джоковиче: я не надеялся, что мы никогда больше не сыграем

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне.

«Я и не ожидал, что он не попадёт в одну группу со мной. Я не надеялся, что мы никогда больше не сыграем. Вообще-то даже хорошо, что мы вновь встретимся. Я очень рад предстоящему матчу. Думаю, играя в зале, нужно делать то, что удаётся тебе лучше всего», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

В стартовом туре Итогового чемпионата ATP Роджер проиграл австрийцу Доминику Тиму, а во втором обыграл итальянца Маттео Берреттини.

Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:3.