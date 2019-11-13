Федерер — о Джоковиче: я не надеялся, что мы никогда больше не сыграем
Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне.
«Я и не ожидал, что он не попадёт в одну группу со мной. Я не надеялся, что мы никогда больше не сыграем. Вообще-то даже хорошо, что мы вновь встретимся. Я очень рад предстоящему матчу. Думаю, играя в зале, нужно делать то, что удаётся тебе лучше всего», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.
В стартовом туре Итогового чемпионата ATP Роджер проиграл австрийцу Доминику Тиму, а во втором обыграл итальянца Маттео Берреттини.
Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
Джокович поделился ожиданиями от матча с Федерером на Итоговом чемпионате ATP
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