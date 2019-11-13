Медведев: пока не могу играть так, как в США и Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче с представителем Греции Стефаносом Циципасом на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
«Думаю, энергии у меня было не так много, как хотелось бы. И я говорю не только в физическом плане. Психологически мне чего-то не хватало. Мне не хватило энергии для победы. Для Циципаса это была очень важная победа в его первом матче Итогового чемпионата. Думаю, он в любом случае бурно праздновал бы этот успех вне зависимости от того, кто был его соперником.
Я пока не могу вернуть игру, которая была у меня в США, Шанхае и Санкт-Петербурге. Полагаю, это нормально для любого спортсмена. Это и выделяет «Большую тройку» и прежнего Маррея. Ты смотришь на них и понимаешь, что они выигрывают, даже не показывая лучшей игры.
Этого мне не хватает. Над этим я буду работать. Впереди ещё две игры. Надеюсь сыграть лучше. Надо сохранять позитивный настрой. Конечно, я ненавижу проигрывать, поражения меня расстраивают. Надеюсь, в предстоящих играх действовать лучше", — цитирует Медведева ASAP Sports.
Сегодня, 13 ноября, Даниил сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
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