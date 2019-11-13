Тим впервые в карьере обыграл Джоковича на харде

Австрийский теннисист Доминик Тим блестяще стартовал на групповом этапе Итогового чемпионата ATP, одержав победы над швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем.

Во встрече с уроженцем Белграда 26-летний австриец в третьем сете подавал на матч при счёте 6:5, но проиграл гейм. На решающем тай-брейке Тим уступал 1:4, однако смог переломить ход игры и выиграть поединок.

Тим выиграл у Джоковича в четвёртый раз за 10 матчей и впервые на харде. Ранее он побеждал сербского теннисиста только на грунте.

Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он взял верх над Джоковичем со счётом 6:4, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 17 ноября.