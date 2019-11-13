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Шарапова сфотографировалась с гориллой

Шарапова сфотографировалась с гориллой
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что во время путешествия по Руанде увидела гориллу.

«Руанда! Путешествие ранним утром через тропический ливень, чтоб увидеть гориллу», — написала Шарапова.

Пост доступен в «твиттере» Марии Шараповой.

В нынешнем сезоне бывшая первая ракетка мира не выиграла ни одного турнира. Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open не принимала участия в турнирах. В 2019 году уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела одержать восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь три.

В рейтинге WTA 32-летняя Мария Шарапова располагается на 132-й строчке.

Шарапова продолжит сотрудничество с тренером Пьятти в сезоне-2020
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