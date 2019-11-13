Медведев: Берреттини тоже проиграл. Это хорошо

Российский теннисист Даниил Медведев оценил прогресс итальянца Маттео Берреттини. 23-летний уроженец Рима так же, как и Даниил, впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. В первом туре Маттео проиграл сербу Новаку Джоковичу, а во втором — швейцарцу Роджеру Федереру. Медведев стартовал с поражения в матче с греком Стефаносом Циципасом.
«Мы с Маттео ровесники. Он впервые выступает в Лондоне. Он тоже проиграл. Это хорошо. Нет (улыбается), он потрясающий игрок. Я помню, как мы встречались в Индиан-Уэллсе, когда он не входил в топ-100. Я подумал: „Этот парень играет невероятно“. Он это доказал.
В Италии всегда были отличные теннисисты. Теперь они выступают ещё лучше. Посмотрим, что будет дальше", — цитирует Медведева ASAP Sports.
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