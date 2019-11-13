Бывшая 4-я ракетка мира Бердых объявит о завершении карьеры 16 ноября
Чешский теннисист Томаш Бердых 16 ноября объявит о завершении карьеры. Об этом сообщил отец бывшей четвёртой ракетки мира Мартин Бердых.
«В субботу он расскажет об этом в Лондоне. Думаю, это будет прекрасным окончанием карьеры», — приводит слова Мартина Blesk.
Томаша уже долгое время беспокоит травма бедра. В текущем сезоне уроженец Валашске-Мезиржичи провёл 22 матча, выиграв 13 из них. В 2018 году чех выиграл 11 официальных матчей, столько же он проиграл. На протяжении профессиональной карьеры Бердых завоевал 13 титулов на турнирах АТР.
Томаш — двукратный победитель Кубка Дэвиса, финалист Уимблдона-2010. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open лучшим результатом Бердыха стал выход в полуфинал.
Томаш Бердых снялся с турнира в Санкт-Петербурге
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