Президент Франции Макрон поздравил сборную страны по теннису с победой в КФ

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце женскую национальную сборную по теннису, которая впервые с 2003 года выиграла Кубок Федерации. Глава государства поздравил спортсменок с победой.

В мероприятии приняли участие Каролин Гарсия, Кристина Младенович, Полин Парментье, Фиона Ферро, Ализе Корне и капитан сборной Франции Жюльен Беннето, информирует пресс-служба французской теннисной федерации.

Напомним, в финале Кубка Федерации Франция обыграла Австралию с общим счётом 3-2. В решающей встрече Гарсия и Младенович победили хозяек корта — Эшли Барти и Саманту Стосур — 6:4, 6:3. Команды Австралии и Франции сыграли друг с другом впервые с 2000 года. Сборная Франции в третий раз победила в этом турнире. В предыдущий раз француженки выиграли Кубок Федерации в 2003 году.

Запись доступна на странице Федерации тенниса Франции в «Инстаграме».

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