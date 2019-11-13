Маррей: я не хочу закончить, как Лендл

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, что после своей победы на турнире в Антверпене, сильно прибавил в весе.
«Я ничего не делал в течение 12 дней, буквально ничего. У меня сильно болел локоть, поэтому мне пришлось сделать перерыв. Через пять или шесть дней после того, как мы вернулись из Антверпена у меня родился сын.
И с тех пор я набрал самый большой вес за всю карьеру. За это время было много праздников, а там много пирожных и прочей вредной еды. А главное — никаких тренировок. Это не очень хорошая комбинация. Обычно мой вес составляет 84 килограмма, а тут я поправился до 88,5.
Возможно, мой бывший тренер Иван Лендл убьёт меня за эти слова, но я не хочу закончить, как он. Я знаю, что завтра получу от него сообщение. Когда он играл, то был в отличной форме — очень худой. А когда завершил карьеру, что-то пошло не так, поэтому мне стоит этого избегать» — приводит слова Маррея Daily Mail.
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