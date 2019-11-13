Надаль — о победе над Медведевым: такие камбэки случаются в одном случае из 1000

Первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль прокомментировал свой впечатляющий камбэк в матче ATP Finals с Даниилом Медведевым из России. В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.



«Думаю, такие камбэки случаются в одном случае из тысячи. Я сам прекрасно знаю, как тяжело доводить до победы матчи, в которых ведёшь в два брейка и один из них уступаешь. Так и сегодня — я почувствовал, что могу выиграть, сделав счёт 3:5. Я понял, что у меня есть шанс», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.



По итогам двух матчей группового этапа ATP Finals Медведев не потерял шансов на выход в полуфинал турнира. Для сохранения дальнейших шансов Даниилу необходимо, чтобы Стефанос Циципас обыграл Александра Зверева в трёх партиях.

Надаль: хочу извиниться перед Медведевым — мне повезло, ведь он играл лучше