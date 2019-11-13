Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль — о победе над Медведевым: такие камбэки случаются в одном случае из 1000

Надаль — о победе над Медведевым: такие камбэки случаются в одном случае из 1000
Теннис / ATP 0

Первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль прокомментировал свой впечатляющий камбэк в матче ATP Finals с Даниилом Медведевым из России. В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.

«Думаю, такие камбэки случаются в одном случае из тысячи. Я сам прекрасно знаю, как тяжело доводить до победы матчи, в которых ведёшь в два брейка и один из них уступаешь. Так и сегодня — я почувствовал, что могу выиграть, сделав счёт 3:5. Я понял, что у меня есть шанс», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.

По итогам двух матчей группового этапа ATP Finals Медведев не потерял шансов на выход в полуфинал турнира. Для сохранения дальнейших шансов Даниилу необходимо, чтобы Стефанос Циципас обыграл Александра Зверева в трёх партиях.

Надаль: хочу извиниться перед Медведевым — мне повезло, ведь он играл лучше
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019