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Тарпищев: пробел Медведева — отсутствие опыта выступления на Итоговом турнире

Тарпищев: пробел Медведева — отсутствие опыта выступления на Итоговом турнире
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру Даниила Медведева, который во втором матче Итогового турнира ATP уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).

«Причина неудачи Медведева не в готовности к турниру — он не проигрывает как-то с треском, но на первый план выходит вопрос психологии, психоэмоциональной устойчивости. У Дани какой пробел — отсутствие опыта выступления на итоговом турнире. Его он приобретает в ходе турнира. В любом случае, он способен обыграть Зверева», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в первом круге Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу (6) со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Надаль же уступил прошлогоднему победителю соревнований немцу Александру Звереву (7) – 2:6, 4:6.

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