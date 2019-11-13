Тарпищев: пробел Медведева — отсутствие опыта выступления на Итоговом турнире

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру Даниила Медведева, который во втором матче Итогового турнира ATP уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).



«Причина неудачи Медведева не в готовности к турниру — он не проигрывает как-то с треском, но на первый план выходит вопрос психологии, психоэмоциональной устойчивости. У Дани какой пробел — отсутствие опыта выступления на итоговом турнире. Его он приобретает в ходе турнира. В любом случае, он способен обыграть Зверева», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в первом круге Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу (6) со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Надаль же уступил прошлогоднему победителю соревнований немцу Александру Звереву (7) – 2:6, 4:6.