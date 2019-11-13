Надаль — о Медведеве: Данила — мужик с очень сильным характером, настоящий боец

Первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль прокомментировал впечатляющий камбэк в матче ATP Finals с Даниилом Медведевым из России. В решающей партии испанец проигрывал — 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.



«Был ли это один из лучших матчей в карьере? Конечно же, нет. Десятки матчей я играл намного сильнее. Но сегодня я нашёл способ победить с 1:5. Конечно, было очень сложно. Не знаю, как так вышло… Где-то ошибался Даня, где-то я был хорош, где-то повезло.



Данила — мужик с очень сильным характером. Посмотрите, чего он достиг за короткое время. Без отличной моральной устойчивости это невозможно. Так что нет, не считаю, что Медведев сломался психологически. Поверьте, он настоящий боец, отличный парень. Сожалею, что сегодня получился настолько жёсткий для него матч. Но понимаете, я тоже хотел выиграть…



Прекрасно знаю, как играет Данила. Он стена на задней линии. Очень интересный, очень сильный игрок. Да, мы сыграли только пару матчей, но одна игра из пяти сетов в финале US Open стоит десяти других. Я знал, чего ждать. Знал, что Медведев будет играть очень сильно, очень разнообразно. Так и вышло. В третьем сете уже казалось, что я не справлюсь», — цитирует Надаля Sport24.

Медведев прокомментировал поражение от Надаля со счёта 5:1, 40:30 в третьем сете