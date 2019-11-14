Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал ATP Finals. Медведев сохраняет шансы

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал уверенную победу над Александром Зверевым в матче второго тура группового этапа ATP Finals — 6:3, 6:2. Напомним, Зверев является действующим чемпионом соревнований.



Матч продлился 1 час 15 минут. В активе Циципаса 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Зверев отметился 5 подачами навылет, 2 ошибками на подаче и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



Таким образом, именно Циципас стал первым теннисистом из группы А, гарантировавшим себе выход в полуфинал турнира. Вместе с ним в квартете выступают Рафаэль Надаль, Даниил Медведев и Александр Зверев.

Медведев, невзирая на два поражения в двух матчах, сохраняет шансы на выход из группы. Ему необходимо побеждать в матче с Александром Зверевым 15 ноября.