Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал ATP Finals. Медведев сохраняет шансы

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал уверенную победу над Александром Зверевым в матче второго тура группового этапа ATP Finals — 6:3, 6:2. Напомним, Зверев является действующим чемпионом соревнований.
Матч продлился 1 час 15 минут. В активе Циципаса 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Зверев отметился 5 подачами навылет, 2 ошибками на подаче и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.
Таким образом, именно Циципас стал первым теннисистом из группы А, гарантировавшим себе выход в полуфинал турнира. Вместе с ним в квартете выступают Рафаэль Надаль, Даниил Медведев и Александр Зверев.
Медведев, невзирая на два поражения в двух матчах, сохраняет шансы на выход из группы. Ему необходимо побеждать в матче с Александром Зверевым 15 ноября.
- 14 ноября 2019
-
00:27
-
00:17
- 13 ноября 2019
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
22:46
-
22:03
-
21:56
-
21:13
-
20:00
-
18:36
-
16:03
-
15:12
-
14:49
-
14:42
-
14:09
-
13:35
-
13:20
-
12:38
-
12:03
-
11:57
-
11:50
-
11:34
-
11:15
-
10:49
-
10:25
-
09:27
-
09:11
-
09:08
-
08:54
-
08:32
-
08:17
-
08:05
-
03:54
-
02:29