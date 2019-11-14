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Братья Брайаны завершат профессиональные выступления в 2020 году

Братья Брайаны завершат профессиональные выступления в 2020 году
Теннис / ATP 0

Американские теннисисты Майк и Боб Байаны анонсировали завершение профессиональной карьеры. Как сообщает пресс-служба АТР, US Open — 2020 станет последним турниром для олимпийских чемпионов Лондона — 2020.

Напомним, Брайаны являются одним из лучших дуэтов в истории парного тенниса. В их активе американцев 16 побед на турнирах «Большого шлема», шесть чемпионских титулов Итогового турнира АТР и две олимпийские медали: золото Лондона-2012 и бронза Пекина-2008.

В 2010 году Майк и Боб побили рекорд австралийцев Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда по количеству совместно завоёванных титулов.

В настоящее время Брайаны являются 27 и 28 ракетками мира в парном разряде. Большую часть прошлого сезона 41-летний Боб Брайан пропустил из-за травмы бедра. Майк в это время выступал с соотечественником Джеком Соком и выиграл Уимблдон, Открытый чемпионат США и Итоговый чемпионат АТР.

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