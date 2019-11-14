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Циципас: всегда нахожу дополнительную мотивацию в матчах с элитными игроками

Циципас: всегда нахожу дополнительную мотивацию в матчах с элитными игроками
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу над Александром Зверевым на Итоговом турнире АТР. 21-летнему уроженцу Афин удалось пробиться в полуфинал престижного турнира с первой попытки.

«Очень приятно знать, что я буду играть в полуфинале, но мне по-прежнему нужно быть сконцентрированным, играть так, как я это делал в первых двух встречах.

Я всегда нахожу для себя дополнительную мотивацию, когда играю с кем-то из элитарной группы. Без сомнений, Зверев входит в неё», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.

Напомним, что на место в полуфинале также претендуют другие участники группы А: Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия) и Даниил Медведев (Россия).

Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал ATP Finals. Медведев сохраняет шансы
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