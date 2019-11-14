Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Федерер на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 14 ноября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют серб Новак Джокович и представитель Швейцарии Роджер Федерер. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам впереди Новак — 26-22.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Федерер в Лондоне.



В первом туре Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:2, 6:1, а Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму — 5:7, 5:7. Во втором туре Новак уступил Тиму — 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (5:7), а Роджер оказался сильнее Берреттини — 7:6 (7:2), 6:3.

Победитель матча Джокович — Федерер завоюет путёвку в полуфинал Итогового чемпионата ATP.

Федерер — о Джоковиче: я не надеялся, что мы никогда больше не сыграем