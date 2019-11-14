Надаль рассказал, о чём думал при счёте 1:5 в 3-м сете матча с Медведевым
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4). В третьем сете первая ракетка мира отыгрался с 1:5. Даниил не реализовал матчбол.
«В тот момент думаешь только о том, что через пять минут будешь в раздевалке. Это нормальный сценарий. В такой момент начинаешь играть, не ощущая давления, потому что уже практически проиграл.
Моя подача вновь работала хорошо. Даже в третьем сете, когда я уступал с двумя брейками, я не играл так уж плохо. Просто в паре розыгрышей он сыграл отлично, а я допустил ошибки. Вот и всё. Подачей я доволен", — приводит слова Надаля официальный сайт тура.
Обновлённые расклады в борьбе за 1-ю строчку после победы Надаля над Медведевым
Медведев отдал Надалю выигранный матч. Теперь ему придётся болеть за Циципаса
Россиянин вёл с двумя брейками в решающей партии, но упустил свои шансы. Его судьба теперь в руках того, кого он назвал своим врагом.
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