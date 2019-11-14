Надаль рассказал, о чём думал при счёте 1:5 в 3-м сете матча с Медведевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4). В третьем сете первая ракетка мира отыгрался с 1:5. Даниил не реализовал матчбол.

«В тот момент думаешь только о том, что через пять минут будешь в раздевалке. Это нормальный сценарий. В такой момент начинаешь играть, не ощущая давления, потому что уже практически проиграл.

Моя подача вновь работала хорошо. Даже в третьем сете, когда я уступал с двумя брейками, я не играл так уж плохо. Просто в паре розыгрышей он сыграл отлично, а я допустил ошибки. Вот и всё. Подачей я доволен", — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

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