Циципас отреагировал на первый в карьере выход в полуфинал Итогового чемпионата

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от победы над немцем Александром Зверевым во втором туре Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 6:3, 6:2. Стефанос, одержав две победы подряд, вышел в полуфинал соревнований.
«Думаю, я провёл отличный матч. Я очень рад, что не нервничал на корте и в целом чувствовал себя хорошо. Здорово, что я вышел в полуфинал. Саша отлично выступает в последние годы. Думаю, он вдохновил меня, поэтому я смог прибавить и войти в топ-10. Так что я многим ему обязан. Он демонстрирует хороший теннис.
Также я многому учусь у Рафы, Роджера и Новака. Ты смотришь их матчи по телевизору и всегда хочешь быть частью топ-группы. Когда случается то, о чём мечтаешь, появляется искра. Это ещё одна причина, по которой мы играем.
Выход в полуфинал принёс облегчение, потому что ощущаешь, что справился с большим давлением. Ты словно пытаешься погрузиться в нирвану и не терять концентрацию. Это не так легко, как можно подумать. Ты ощущаешь прилив сил, когда побеждаешь топ-игроков и выкладываешься по полной. Такая победа значит больше, чем другие. Приятно добавить её в портфолио", — цитирует Циципаса официальный сайт тура.
Турнир завершится 17 ноября.
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