Определились соперники сборной России на ATP Cup

Сборная России по теннису попала в группу D турнира ATP Cup. Соперниками россиян станут сборные США, Италии и Норвегии, сообщает пресс-служба турнира.
Соревнования будут проходить в Австралии с 3 по 12 января 2020 года на «харде». В общей сложности в турнире примут участие 24 сборные, их разбили на шесть групп по четыре команды. В «Финал восьми» выйдут победители групп, а также две лучшие сборные из тех, кто займёт второе место в группе. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.
3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января состоятся матчи с США, а 7 января — с Норвегией. Россию на турнире будут представлять Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа A — Сербия, Франция, ЮАР и Чили,
Группа B — Испания, Япония, Грузия и Уругвай,
Группа C — Бельгия, Великобритания, Болгария, Молдавия,
Группа D – Россия, Италия, США, Норвегия
Группа E — Австрия, Хорватия, Аргентина, Польша,
Группа F — Германия, Греция, Канада, Австралия.
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