Надаль — журналистам после игры с Медведевым: не считайте, что вы слишком хороши

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на пресс-конференции ответил на вопрос о том, считает ли он примером характер, проявленный им в матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Первая ракетка мира отыгрался со счёта 1:5 в третьем сете и победил 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4)
«Примеры появляются каждый день. По моему мнению, примером является не камбэк, потому что он… Конечно, тебе нужно оставаться в игре, продолжать бороться. Но для меня пример — это не ломать ракетку при счёте 1:5 в третьем сете или не терять контроль над собой, когда всё идёт неправильно. Важно сохранять позитивный настрой, быть в игре, принимать тот факт, что соперник играет немного лучше, а ты действуешь не так уж хорошо. Это я считаю примером. Потому что иногда разочарование приходит, если считаешь, что ты слишком хорош и не принимаешь собственные ошибки.
Такое со мной бывало не так уж часто. Я знаю свои ошибки и нормально их принимаю. Вот пример, который я могу привести вам, ребята. Не считайте, что вы слишком хороши. Принимайте ошибки, потому что все их совершают. Совершив ошибку, нужно идти дальше. Это единственный путь", — цитирует Надаля официальный сайт тура.
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