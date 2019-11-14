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Циципас рассказал о настрое на матч с Надалем на Итоговом чемпионате

Циципас рассказал о настрое на матч с Надалем на Итоговом чемпионате
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я отдам все силы. Я всей душой буду выкладываться на корте. Это прекрасное испытание в плане подготовки к более сложным матчам в полуфинале и, возможно, финале. Эта игра многое даст мне. Я смогу чему-то научиться и постараюсь впитать полученные знания», — приводит слова Циципаса официальный сайт тура.

Циципас, обыграв россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева, гарантировал себе место в полуфинале. Медведев, несмотря на два поражения, сохраняет шансы на выход из группы. Ему необходимо победить Зверева в двух сетах и рассчитывать на поражение Надаля в матче с Циципасом.

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