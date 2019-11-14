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Маррей: меня интригует новый формат Кубка Дэвиса

Маррей: меня интригует новый формат Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса, который впервые пройдёт в новом формате. Сборная Великобритании станет одной из 18 команд-участниц турнира. Финальная часть Кубка Дэвиса будет проходить в Мадриде с 18 по 24 ноября, Маррей войдёт в состав сборной Великобритании.

«Меня интригует новый формат, интересно, каким получится турнир. Буду скучать по атмосфере прежнего Кубка Дэвиса, я думаю, что она изменится. Ведь раньше были домашние и гостевые матчи.

Да, мне этого будет не хватать, но здорово, что я буду выступать в команде. Мне очень интересен новый формат. Меня беспокоит лишь вопрос билетов. Я слышал, что продали очень много билетов. Но что будет во время четвертьфиналов? Кому достанутся билеты, кто сможет остаться на турнире? Посмотрим», — приводит слова Маррея Metro.

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