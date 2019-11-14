Петчи: финал US Open Медведев—Надаль — лучший матч года

Бывший британский теннисист, а ныне телевизионный эксперт Марк Петчи рассказал, какой матч считает лучшим в этом году.

«Финал Уимблдона стал великолепной драмой, но я не думаю, что это была лучшая игра. Качество тенниса в других матчах Федерера и Джоковича было выше. В четвёртом сете уровень игры вырос, а закончилось всё смехотворным тай-брейком при счёте 12:12. Думаю, Роджер, оглядываясь назад, думает, что он должен был победить.

А вот финал US Open стал потрясающей историей. Медведев начал турнир как злодей. А в финале за него уже болели. Рафа претендовал на очередной трофей в борьбе за звание самого титулованного игрока на мэйджорах. И тут внезапно этот парень отыгрывается с 0:2 по сетам. К тому же он уступал с брейком в третьей партии. Это было изумительно. Это матч года", — цитирует Петчи Tennis 365.

В финале US Open Надаль одолел Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

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