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Зверев рассказал о проблемах с психологией

Зверев рассказал о проблемах с психологией
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев, комментируя поражение на Итоговом турнире ATP в матче со Стефаносом Циципасом, признал, что испытывает проблемы с психологией в нынешнем сезоне. Кроме того, немец заявил, что не пользовался телефоном во время игры. Ранее болельщики обратили внимание, что во время паузы Зверев брал в руки какой-то предмет, похожий на телефон.

«Мой телефон был в раздевалке. Я всегда оставляю его там. Не знаю, кто и что видел, но это точно был не телефон. Что там могло быть? Может, бутылка с водой или пустая бутылка, я не знаю.

В нынешнем сезоне у меня есть некоторые проблемы с психологией. И речь не только о теннисе, но и обо всём. Но я уже говорил об этом миллион раз, думаю, что вы это и сами знаете.

Я просто хочу закончить сезон на мажорной ноте. Стараюсь выжать максимум и быть готовым к 2020 году, думаю, что следующий сезон будет для меня и других молодых парней очень интересным», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

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