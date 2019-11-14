Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль рассказал, за счёт чего ему удалось одолеть Медведева на Итоговом турнире

Надаль рассказал, за счёт чего ему удалось одолеть Медведева на Итоговом турнире
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил уровень своей игры на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. На старте соревнований первая ракетка мира проиграл действующему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 4:6, а вчера, 13 ноября, одолел россиянина Даниила Медведева — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

«Конечно, я сыграл лучше, чем в первом матче. Я сумел победить благодаря удаче, ошибкам Даниила и некоторым хорошим моментам в моём исполнении. Перед стартом турнира я не мог тренироваться так, как хотелось бы, но всё равно прибавил за два дня. Это позитивный момент. Я очень этому рад. Победа или поражение — это уже другая история», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

15 ноября Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Петчи: финал US Open Медведев—Надаль — лучший матч года
Циципас рассказал о настрое на матч с Надалем на Итоговом чемпионате
Надаль — журналистам после игры с Медведевым: не считайте, что вы слишком хороши
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019