Надаль рассказал, за счёт чего ему удалось одолеть Медведева на Итоговом турнире
Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил уровень своей игры на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. На старте соревнований первая ракетка мира проиграл действующему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 4:6, а вчера, 13 ноября, одолел россиянина Даниила Медведева — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).
«Конечно, я сыграл лучше, чем в первом матче. Я сумел победить благодаря удаче, ошибкам Даниила и некоторым хорошим моментам в моём исполнении. Перед стартом турнира я не мог тренироваться так, как хотелось бы, но всё равно прибавил за два дня. Это позитивный момент. Я очень этому рад. Победа или поражение — это уже другая история», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.
15 ноября Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
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