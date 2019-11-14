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Мугуруса совершила восхождение на гору Килиманджаро

Мугуруса совершила восхождение на гору Килиманджаро
Теннис / WTA 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала, что ей удалось покорить гору Килиманджаро. Вместо того, чтобы отдыхать на пляже во время межсезонья, Мугуруса отправилась в Африку, чтобы покорить вершину.

«Мы пересекали водопады, реки, ледники, шли через пещеры и горы. Самым сложным было переносить морозные ночи. Однажды я начала плакать, когда гид сказал мне, чтобы я не смотрела вниз, ведь там была пропасть в 300 метров.

Мы чувствовали себя живыми! Спасибо всем, кто принял участие в экспедиции. Спасибо гиду, он привёл меня в чувство, когда я отключилась на леднике», — написала Мугуруса в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мугурусы.

Мугуруса планировала восхождение ещё с лета 2019 года. Она отправилась в путешествие вместе с гидами и другом.

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