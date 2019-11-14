Мугуруса совершила восхождение на гору Килиманджаро

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала, что ей удалось покорить гору Килиманджаро. Вместо того, чтобы отдыхать на пляже во время межсезонья, Мугуруса отправилась в Африку, чтобы покорить вершину.

«Мы пересекали водопады, реки, ледники, шли через пещеры и горы. Самым сложным было переносить морозные ночи. Однажды я начала плакать, когда гид сказал мне, чтобы я не смотрела вниз, ведь там была пропасть в 300 метров.

Мы чувствовали себя живыми! Спасибо всем, кто принял участие в экспедиции. Спасибо гиду, он привёл меня в чувство, когда я отключилась на леднике», — написала Мугуруса в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мугурусы.

Мугуруса планировала восхождение ещё с лета 2019 года. Она отправилась в путешествие вместе с гидами и другом.