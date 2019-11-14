Первая ракетка Греции прокомментировала слухи о романе с Циципасом

Греческая теннисистка Мария Саккари отреагировала на предположения о том, что у неё роман с соотечественником Стефаносом Циципасом.
«Между мной и Стефаносом ничего нет, но никогда не знаешь, что может случиться в будущем», — приводит слова Саккари журналистка Викки Георгату в своём «твиттере».
Мария также назвала Циципаса «вундеркиндом» и выразила уверенность в том, что он станет первой ракеткой мира.
24-летняя Саккари, занимающая 23-ю строчку в рейтинге WTA, является первой ракеткой Греции. В 2019 году она выиграла свой первый турнир WTA — в Рабате.
21-летний Циципас, являющийся первой ракеткой Греции среди мужчин, за карьеру завоевал три титула на соревнованиях ATP. В этом году он впервые попал на Итоговый чемпионат ATP и досрочно гарантировал себе место в полуфинале.
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