Бывший тренер Федерера: не могу назвать Надаля нормальным человеком

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил восхищение характером испанца Рафаэля Надаля, проявленным в матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Уроженец Манакора одержал победу со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

«Не могу назвать его нормальным человеком. Надаль проводит каждый розыгрыш так, будто он последний в его жизни. Это просто невероятно», — приводит слова Аннакона Tennis Channel.

На старте соревнований первая ракетка мира проиграл действующему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 4:6. Завтра, 15 ноября, Рафаэль встретится с греком Стефаносом Циципасом, который досрочно гарантировал себе место в полуфинале.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 17 ноября.

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