Бывшая первая ракетка Великобритании: Медведев феноменален

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт поделилась впечатлениями от игры россиянина Даниила Медведева. В 2019 году уроженец Москвы выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.

«Он феноменален. Медведев прекрасно выполняет удары. Он очень необычный игрок благодаря своим ударам. Многие соперники после матчей с ним говорят, что он не делает ничего особенного, но противостоять его атакам крайне сложно», — приводит слова Крофт Tennis World USA.

На дебютном для себя Итоговом чемпионате ATP в Лондоне Даниил стартовал с двух поражений. В первом туре он проиграл греку Стефаносу Циципасу, а во втором — испанцу Рафаэлю Надалю. Следующим соперником Медведева будет немец Александр Зверев.

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