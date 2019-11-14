На новом турнире ATP Сафин будет капитаном сборной России

Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин станет капитаном сборной России на новом турнире ATP Cup, который состоится в январе 2020 года в Австралии, сообщает The Times.

По данным источника, роль капитанов на турнире будет формальной. Одиночных игроков на игры будут выставлять по рейтингу, работать с теннисистами будут их тренеры.

На этом турнире сборная России на групповом этапе сыграет с командами Италии, США и Норвегии. Соревнования будут проходить в Австралии с 3 по 12 января на «харде». В общей сложности в турнире примут участие 24 сборные, их разбили на шесть групп по четыре команды. В «Финал восьми» выйдут победители групп, а также две лучшие сборные из тех, кто займёт второе место в группе. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января состоятся матчи с США, а 7 января — с Норвегией. Россию на турнире будут представлять Даниил Медведев и Карен Хачанов.