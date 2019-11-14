Тарпищев признал, что Медведеву может не хватить сил на участие в Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о готовности Даниила Медведева к участию в Кубке Дэвиса, который состоится в конце ноября. В настоящее время Медведев находится в Лондоне на Итоговом турнире ATP. Там он стартовал с двух поражений.

«Мы внимательно следим за выступлением Медведева в Лондоне. С Надалем явно не хватило сил, это проблема. Если говорить про Кубок Дэвиса, то всё будет зависеть от его восстановления — вопрос физических кондиций будет на первом плане. Плюс ещё остаются шансы, что он сумеет выйти в финальную стадию Итогового турнира, после игры со Зверевым в пятницу многое прояснится», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В текущем сезоне Кубок Дэвиса будет проходить в новом формате. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Испании и Хорватии. Помимо Медведева в состав сборной России вошли Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской.